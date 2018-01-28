В Польше считают Россию самой опасной угрозой для страны

Россия — самая опасная угроза для Польши, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе и призвал готовиться к «вторжению» России на Украину.
Свои громкие заявления глава правительства Польши сделал в интервью изданию Politico. Он отметил, что надеется, что российская армия не тронется вглубь Украины, но все же нелишним было бы «иметь вторую и третью линии обороны».
Польский премьер также раскритиковал проекта газопровода «Северный поток-2», заявив, что это вовсе не бизнес-проект, а политический. Следствием реализации «Северного потока-2» станет то, что украинские газопроводы, по которым российское топливо транспортируется в Западную Европу, окажутся ненужными.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта выступают, в частности, Украина (она в таком случает теряет доходы от транзита российского газа), и США, которые хотят снабжать Европу собственным сжиженным природным газом, пишет РИА «Новости».