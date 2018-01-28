В Сети призывают построить мост в Вологодской области, где пенсионерка ходит за хлебом вброд по зимней реке. Видеозапись, на которой женщина рассказывает о своей «прогулке», никого не оставляет равнодушным.
«У меня вот здесь лавочка есть, подушечка есть», — говорит она операторам, когда оказывается на другом берегу. Когда ее спрашивают о том, что ей, такой закаленной, может, и не нужен мост, она объясняет, что иногда вода в реке поднимается до шеи и тогда продукты нести неудобно.
Так живет пенсионерка в Верховажском районе. Моста, который должен соединять деревни Мининскую и Морозово, сейчас нет. Если идти в обход, то поход в магазин будет длиться 40 минут, но женщина не из робких и идет напрямик, укладываясь в 15 минут, уточняет News.vo.
В комментариях пользователи гордятся русскими женщинами и ругают власть: «Ну что сказать, русская женщина всё стерпит!!! Порадовался», «Низкий поклон нашей власти за их тяжелую работу. Только и слышишь, как-то одной стране госдолг списали, то другой, а у самих на какой-то затрапезный мост в сельской глубинке и то денег нет».