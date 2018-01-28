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28 января 2018
10:59  28 января 2018 15

В Сети призывают построить мост под Вологдой, где пенсионерка вынуждена переходить ледяную реку босиком. ВИДЕО

Женщина стоит на снегу босыми ногами, чтобы не намочить валенкиФото: скриншот YouTube

В Сети призывают построить мост в Вологодской области, где пенсионерка ходит за хлебом вброд по зимней реке. Видеозапись, на которой женщина рассказывает о своей «прогулке», никого не оставляет равнодушным.

«У меня вот здесь лавочка есть, подушечка есть», — говорит она операторам, когда оказывается на другом берегу. Когда ее спрашивают о том, что ей, такой закаленной, может, и не нужен мост, она объясняет, что иногда вода в реке поднимается до шеи и тогда продукты нести неудобно.

Так живет пенсионерка в Верховажском районе. Моста, который должен соединять деревни Мининскую и Морозово, сейчас нет. Если идти в обход, то поход в магазин будет длиться 40 минут, но женщина не из робких и идет напрямик, укладываясь в 15 минут, уточняет News.vo.

В комментариях пользователи гордятся русскими женщинами и ругают власть: «Ну что сказать, русская женщина всё стерпит!!! Порадовался», «Низкий поклон нашей власти за их тяжелую работу. Только и слышишь, как-то одной стране госдолг списали, то другой, а у самих на какой-то затрапезный мост в сельской глубинке и то денег нет».

Семен Гринберг
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