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28 января 2018
13:24  28 января 2018 0

В России мигрантам будут выдавать грин-карты и ставить оценки за поведение

Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, рабочие, разнорабочие, гастарбайтеры
Центр стратегических разработок знает, как привлечь в Россию квалифицированные кадрыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут ввести балльную систему отбора мигрантов и специальные карты для них (по аналогии с американской Green card). С инициативой выступил Центр стратегических разработок.

Меры по регулированию потока мигрантов потребовались для увеличения числа трудоспособного населения: численность россиян к 2025 году сократится на 3,3 млн человек, пишут «Известия». Для основных же поставщиков трудовой силы — стран СНГ — привлекательность российского рынка труда стала снижаться.

Эксперты предлагают упростить правила пребывания и легализации зарубежных работников и законодательно поощрять тех, кто долгое время легально трудится в России. Балльная система оценки мигрантов определит для каждой группы свои условия въезда и пребывания в стране. Приоритет будет отдан квалифицированным и высококвалифицированным специалистам. Также в проекте предлагается проводить лотерею по аналогии с американской Green card и европейской Blue card, отмечает издание.

Наталья Володина
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