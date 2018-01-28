В России мигрантам будут выдавать грин-карты и ставить оценки за поведение

В России могут ввести балльную систему отбора мигрантов и специальные карты для них (по аналогии с американской Green card). С инициативой выступил Центр стратегических разработок.
Меры по регулированию потока мигрантов потребовались для увеличения числа трудоспособного населения: численность россиян к 2025 году сократится на 3,3 млн человек, пишут «Известия». Для основных же поставщиков трудовой силы — стран СНГ — привлекательность российского рынка труда стала снижаться.
Эксперты предлагают упростить правила пребывания и легализации зарубежных работников и законодательно поощрять тех, кто долгое время легально трудится в России. Балльная система оценки мигрантов определит для каждой группы свои условия въезда и пребывания в стране. Приоритет будет отдан квалифицированным и высококвалифицированным специалистам. Также в проекте предлагается проводить лотерею по аналогии с американской Green card и европейской Blue card, отмечает издание.