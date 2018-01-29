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Главные новости Челябинской области
12:14  29 января 2018 3

Челябинского чиновника задержали во время совещания в администрации

Приговор Михаилу Ерихову. Курган, наручники, арест, задержанный, полиция
Челябинского главу задержали на работеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Алишевского поселения Сосновского района Раиль Габитов задержан в понедельник во время аппаратного совещания в администрации. Челябинскому чиновнику инкриминируется получение взяток за незаконное выделение муниципальной земли, сообщил «URA.RU» источник в СКР.

Руководитель Сосновского межрайонного следственного отдела Александр Колов воздержался от комментариев и рекомендовал обратиться в следственное управление СКР по региону, но в пресс-службе этой структуры не ответили на звонок.

Прокуратура в декабре прошлого года вышла в местный совет депутатов с требованием отправить главу в отставку. К тому времени стало известно, что Раиль Габитов стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий (ч.2 ст. 286 УКРФ). По версии силовиков, в 2013—2014 годах он незаконно выдал документы и оформил на знакомого муниципальный земельный участок. Ущерб бюджету оценили в 140 тыс. рублей. Это нарушение обнаружили, когда Сосновский район проверяла Контрольно-счетная палата региона. Во время расследования вскрылись еще три эпизода. СКР рассматривает возможность предъявления чиновнику обвинений в получении взяток.

Сергей Леонов
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