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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:14  29 января 2018 2

Урал первым в России ввел онлайн-контроль для мониторинга капремонта. ФОТО

Приложение не позволит фальсифицировать данные о ходе ремонтаФото: региональный фонд капитального ремонта Свердловской области

В Екатеринбурге заработало мобильное приложение «ОКО*КАПРЕМОНТА», которое позволит исключить фальсификацию отчетных данных при проверке домов, в которых проводится капитальный ремонт. В случае успешной работы программы ее возьмут на вооружение в других регионах страны.

«Прежде работники строительного контроля оформляли отчеты о том, как ведется капитальный ремонт на объектах, из офиса. Это увеличивало количество ошибок, а иногда были случаи умышленной фальсификации информации», — рассказала «URA.RU» Евгения Гирш, пресс-секретарь регионального фонда капитального ремонта Свердловской области.

Выезжая на объект, контролер через мобильное приложение на смартфоне будет прямо на месте фиксировать необходимую информацию, снабжая ее фотоподтверждениями. Причем фотофиксация будет производиться только с геометкой. Это сделает невозможным использование снимков других зданий.

В случае, если сотрудники строительного контроля более семи дней не будут появляться на подотчетных объектах, специалисты фонда автоматически получат оповещение об этом. Сама идея того, как должно работать приложение, была разработана сотрудниками фонда, а затем реализована фирмой, выигравшей конкурс.

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Фото: региональный фонд капитального ремонта Свердловской области

Еще в конце декабря начался капремонт домов, включенных в план в 2018 года. Всего в этом году будет проведен ремонт в 968 домах, а в 176 домах заменят лифтовое оборудование. Затраты на это составят почти шесть миллиардов рублей.

Александр Лукманов
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