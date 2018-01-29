Жительницу Челябинска, сбежавшую в Сирию, ищет Интерпол. ФОТО

13:52 29 января 2018 1

До ухода к террористам Фатима работала риелтором Фото: Фатима Киреева, facebook

Жительница Южного Урала, 31-летняя Фатима Киреева объявлена в международный розыск. Данные о челябинке опубликованы на сайте Интерпола.

Силовые ведомства не предоставляют никакой информации о разыскиваемой женщине. Известно лишь, что она замужем, владеет русским и арабским языками. Согласно данным из соцсетей, Киреева работала риелтором по объявлениям. Сбежала в Сирию и присоединилась к террористам ИГИЛ, организации, запрещенной в России. На странице Киреевой во «ВКонтакте» множество сообщений, написанных арабской вязью.