Площадь в Кургане перекрыли до конца недели, чтобы вернуть воду правительству

В Кургане полностью заменят аварийный участок трубопровода на центральной площади, на котором произошла авария в воскресенье, 28 января. Отключать водоснабжение для этого не потребуется, однако площадь останется перекрыта.
Для устранения утечки необходимо было ограничить подачу воды в правительство региона, школы и ряд жилых домов. Сегодня, 29 января, работы проводятся без отключения водоснабжения. Продлятся они ориентировочно до конца недели, на это время будет ограничено движение транспорта по площади имени Ленина.
Аварийные ситуации в Кургане возникают практически каждый день, износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. Чтобы в полной мере разобраться с проблемой, АО «Водный союз» не хватает собственных средств — вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей городская администрация направила компании лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о 150 млн рублей, которые необходимы «Водному союзу», чтобы поддерживать аварийные сети в рабочем состоянии.