В Челябинске построят искусственный остров к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году построят искусственный остров на реке в Миасс. Его площадь составит 10 тысяч квадратных метров. Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» заплатит за право создания искусственного земельного участка 4 млн рублей. Деньги вернутся в областной бюджет, пояснили «URA.RU» в министерстве имущества региона.
Торги на право создания участка 29 января провел фонд имущества Челябинской области. НП «Конгресс-холл» стало единственным участником. Учредителем НП является правительство Челябинской области. «Конгресс-холл», по сути, заплатит бюджетные средства, но вся сумма вернется в бюджет. «Необходимо, чтобы процедура соответствовала закону, поэтому надо было соблюсти все требования», — пояснили в минимущества.
НП «Конгрес-холл» займется строительством одноименного общественно-делового центра на набережной Миасса. Искусственный остров — часть будущего объекта. Предполагается, что будет отсыпана часть реки. На острове собираются обустроить зону отдыха с пешеходными мостами к конгресс-холлу.
Стоимость конгресс-холла оценили в 9 млрд рублей. В него собираются вложить средства областного бюджета и частных инвесторов. Планируется, что здесь пройдут основные мероприятия саммитов. Это будет многофункциональное здание высотой 170 метров, где первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Еще один конгресс-холл, малый, строится на улице Труда.