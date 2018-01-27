13:06 27 января 2018 8

Чаплин убежден, что если Шнур не образумится, то окажется в аду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протоиерей Всеволод Чаплин раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за нецензурные высказывания и призвал его раскаяться. Заявление прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва» в ходе его дебатов с публицистом Егором Просвирниным.

Чаплин считает, что Шнур «делает вещи, абсолютно запрещенные в публичном пространстве», в частности часто ругается матом со сцены. При этом элиты покровительствуют искусству, нарушающему закон.

«В самых высоких кабинетах сидят люди, которым Шнур нравится. Которые сами являются его типичной аудиторией. Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду», — сказал протоиерей.

Чаплин также уточнил, что церковь не может предать музыканта анафеме. «Об анафеме речи нет. Он — не христианин», — подчеркнул священник.

Протоиерей уже не первый раз обрушивается с критикой на Шнурова. Он в частности заявлял, что, используя нецензурную брань в своих текстах, музыкант обращается к нечистой силе. Кроме этого, ранее Чаплин проклял создателей фильма «Матильда» и всех, кто не воспрепятствовал выходу картины в прокат, напоминает «Русская планета». «Проклятие божие да падет на всех, кто одобрил его распространение по всей стране. На всех нас, на наш народ, который это кощунство не остановил и допустил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром», — пожелал он.