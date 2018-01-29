Жители Хабаровска судятся с пермяками из-за кошачьего хвоста

20:04 29 января 2018 0

Покупатель приобрел питомца за 40 тысяч рублей, а теперь хочет получить 100 тысяч Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Хабаровчане через суд требуют вернуть им деньги за купленную у пермяков кошку породы шотландская вислоухая, а также возместить убытки и моральный вред. Покупатели посчитали, что хвост у животного короче, чем должен быть.

«Представитель заводчика в сложившейся ситуацией недоумевает и поясняет, что процесс идентификации элитного питомца невозможен по причине того, что хозяин не чипировал кошку», — приводит сообщение пресс-службы судебных приставов 59.ru. Однако юрист Георгий Ситников утверждает, что в сложившейся ситуации согласно Гражданскому кодексу заводчик должен получить кошку и вернуть деньги. А в случае, если невозможно определить, тот ли это питомец, следует провести экспертизу.

Руководитель Пермского клуба любителей кошек Татьяна Глумова рассказала, что первое письмо из Хабаровска о том, что некий владелец хочет расторгнуть договор и вернуть котенка, пришло еще в марте 2017 года. Она пояснила, что продал животное хабаровчанину не клуб, а его участник, который является заводчиком. Отмечается, что покупатель приобрел питомца за 40 тысяч рублей, а теперь хочет получить 100 тысяч. При этом в качестве доказательства, по словам Глумовой, он представил родословную котенка, квитанцию об оплате и «фальшивый договор с глупейшими ошибками и подделанной печатью».

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Урале мошенники обманывают мечтающих о шпицах жительниц Екатеринбурга. Любительницы собак пересылали заводчикам-злоумышленникам деньги, а те переставали выходить на связь.