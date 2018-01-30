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30 января 2018
29 января 2018
00:34  30 января 2018 4

Информатор WADA Родченков пошел на обвинения в адрес президента России

СПИД лаборатория. Челябинск., медицина, лаборатория, анализы, вич, спид
Сведения о роли российского руководства в допинговом скандале перебежчик хранил несколько лет и «вспомнил» только перед выборамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, являющийся перебежчиком и информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что все указания, касающиеся «государственной допинговой программы» могли исходить непосредственно от президента России. Это следует из трейлера очередного интервью, которое Родченков дал немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

«Все приказы шли от президента страны, — заявил информатор WADA в трейлере интервью, анонсированном Зеппельтом. — Только он мог ставить перед ФСБ такие задачи. Путин знал о допинговой программе в России, а Мутко, который перед ним отчитывался, говорил, что президент знает обо мне». При этом в кадре самого Родченкова нет, слышен лишь его голос, сообщает «Газета.ру».

При этом у экспертов нет сомнений в том, что обвинения Родченкова в данном случае носят исключительно политический характер — почему-то обвинять Владимира Путина он начал только сейчас, за пару месяцев до выборов. «Господин Родченков говорит именно о том, о чем хотят его хозяева, чтобы он говорил, — так охарактеризовала слова перебежчика комментатор „Матч ТВ“ Ольга Богословская. — Я только не очень представляю, как он будет аргументировать свои высказывания».

В комментарии для BFM Ольга Богословская отметила, что кураторы Родченкова про Олимпийские игры, безусловно, уже забыли, а информация о роли российского президента им потребовалась, так как «дело идет под выборы».

Евгений Александров
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