{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 января 2018
16:09  29 января 2018 1

Песков назвал «кремлевский доклад» США попыткой повлиять на российские выборы

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента убежден, что «никакого влияния не будет»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Пресс-секретарь президента РФ заявил о попытке вмешательства в российские выборы со стороны США. Поводом стал анонс «кремлевского доклада» Вашингтона, который должен быть представлен в ближайшее время.

Он подчеркнул, что подготовка доклада — это «прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам, чтобы оказать на них влияние». По его словам, в Кремле убеждены, что «никакого влияния не будет», передает Nation News.

«Нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше, за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве, для того чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — цитирует Пескова RT.

Доклад «О противодействии противникам США посредством санкций» должен быть представлен в Вашингтоне 29 января. Ранее в Кремле прошли совещания по возможным последствиям этого документа и ответным мерам.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров