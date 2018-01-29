Песков назвал «кремлевский доклад» США попыткой повлиять на российские выборы

Пресс-секретарь президента РФ заявил о попытке вмешательства в российские выборы со стороны США. Поводом стал анонс «кремлевского доклада» Вашингтона, который должен быть представлен в ближайшее время.
Он подчеркнул, что подготовка доклада — это «прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам, чтобы оказать на них влияние». По его словам, в Кремле убеждены, что «никакого влияния не будет», передает Nation News.
«Нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше, за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве, для того чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — цитирует Пескова RT.
Доклад «О противодействии противникам США посредством санкций» должен быть представлен в Вашингтоне 29 января. Ранее в Кремле прошли совещания по возможным последствиям этого документа и ответным мерам.