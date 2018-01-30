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30 января 2018
10:26  30 января 2018 10

«Левада-Центр» узнал об отношении россиян к приговору Улюкаеву

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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За процессом по делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева внимательно следили 13% россиян, показал опрос «Левада-Центра». Социологи пришли к выводу, что Улюкаев не стал однозначным антигероем в глазах граждан, мнение опрошенных по поводу его дела оказалось двояким.

Так, 38% россиян считают, что власти оказывали давление на суд в пользу обвинительного приговора. Однако 41% опрошенных уверен в виновности Алексея Улюкаева. При этом каждый пятый назвал экс-министра жертвой борьбы во власти, пишет РБК. По словам социологов, Улюкаев не стал для россиян однозначно отрицательной фигурой, как в свое время бывший министр обороны Анатолий Сердюков и его на тот момент подчиненная Евгения Васильева. «Слишком этот процесс остался непонятным и неоднозначным», — сказал специалист «Левада-Центра» Денис Волков, комментируя результаты опроса на тему приговора Улюкаеву.

В середине декабря экс-министр экономического развития был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщала «Национальная служба новостей». Его признали виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Прокуратура требовала назначить Улюкаеву 10 лет колонии, а также обязать его выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей, писали Argumenti.ru. Позднее его перевели в СИЗО особой категории «Кремлевский централ», сообщало «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
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