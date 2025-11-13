Логотип РИА URA.RU
В Хакасии начались чистки республиканского отделения ЕР

13 ноября 2025 в 19:23
Из «Единой России» Хакасии исключили экс-мэра Черногорска, который правил 15 лет

Из «Единой России» Хакасии исключили экс-мэра Черногорска, который правил 15 лет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Хакасии начались чистки республиканского отделения «Единой Росси». Их инициирует региональный секретарь и спикер парламента Сергей Сокол, сообщили источники URA.RU. Все из-за поражения ЕР на выборах мэра Черногорска, второго по численности населения города.

Первым пост покинул руководитель отделения ЕР в Черногорске и экс-мэр Василий Белоногов. Его также исключили из партии. Белоногов возглавлял город 15 лет. На выборах мэра Черногорска, которые прошли в сентябре 2025 года, Белоногов поддерживал своего ставленника, местного депутата и бизнесмена Руслана Поповича. Он проиграл праймериз ЕР и выдвинулся в качестве самовыдвиженца.

По словам инсайдеров, отставка в ближайшее время ожидает и нескольких республиканских и муниципальных партийных функционеров. 

Источник агентства из региона сообщил, что именно Белоногова обвиняют в поражении кандидата от ЕР в Черногорске. «С ним постоянно пытались договориться. Был гарантированный вариант объединить электорат вокруг официального кандидата от „Единой России“, победившего на праймериз, Вячеслава Финогенова. Но Белоногов поддерживал свою креатуру, чем „размазал“ голоса», — говорит источник из республики.

«из-за поведения на последних выборах экс-мэр Черногорска не оставил реготделению партии другого выбора. По сути, он стал одним из кузнецов победы кандидата от КПРФ Елены Гопиной. Но чистки не с Белоногова начались, не на Белоногове и закончатся», — уверен политолог Михаил Верхотуров.

Победившую на выборах Елену Гопину поддерживал губернатор-коммунист Валентин Коновалов. Он возглавляет Хакасию с 2018 года и находится в противостоянии со спикером парламента, единороссом Сергеем Соколом. 

