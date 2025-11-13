Генетики обнаружили у Гитлера новые расстройства: какие еще заболевания были у главного диктатора XX века

ДНК-анализ Гитлера выявил склонность к психическим расстройствам и гормональные аномалии Фото: Bundesarchiv / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 de

Британские ученые из Университета Бата выдвинули гипотезу о том, что у Адольфа Гитлера мог быть синдром Каллмана — редкое наследственное заболевание, которое влияет на половое развитие. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM). Исследователи предполагают, что диагноз может объяснить слухи о микропенисе и бесплодии диктатора.

В документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора» ведущий генетик проекта Тури Кинг представила детальный анализ проведенного исследования ДНК фюрера нацисткой Германии. В рамках проекта были опровергнуты утверждения о еврейских корнях Адольфа Гитлера, а также приведены аргументы, указывающие на вероятность наличия у него психических расстройств. Подробнее о новых фактах из жизни диктатора — в материале URA.RU.

Микропенис мог определить путь Гитлера

В Великобритании на телеканале Channel 4 запланирован выход документального фильма «ДНК Гитлера: План диктатора». В нем ученые приводят подробности из жизни фюрера, повлиявшие, возможно, на весь его дальнейший путь: от любви к политике и нацизму, до присущей Гитлеру жестокости. Кроме того, генетический анализ также опроверг теории о еврейском происхождении диктатора.

Образец ткани был взят в 1945 году американским офицером Росвеллом Розенгреном с дивана, на котором умер лидер нацистской Германии. Именно его изучили ученые спустя 80 лет, пишет DM. В ходе исследования специалисты выполнили секвенирование генома, проанализировав полный генетический материал, содержащийся в крови, который включает приблизительно три миллиарда генетических последовательностей. Таким образом британские исследователи из Университета Бата выявили, что Адольф Гитлер страдал от синдрома Каллмана — заболевания, которое нарушает нормальное развитие пениса.

Объектом изучения генетиков был кусок окровавленной ткани дивана, на котором умер Гитлер Фото: Wieland Wagner / Wikipedia / Public domain

Ведущий генетик исследования Тури Кинг утверждает, что результаты секвенирования ДНК не позволяют однозначно установить, имел ли Адольф Гитлер микропенис. Тем не менее наличие у него синдрома Каллмана увеличивает вероятность такого состояния.

Согласно медицинскому обследованию, проведенному в 1923 году, у фюрера не было опущено одно яичко. Этот факт ранее становился поводом для издевательств со стороны сослуживцев во время Первой мировой войны. Тури Кинг предполагает, что объектом насмешек могли быть не только особенности расположения яичек, но и размер гениталий Гитлера. Эти факты позволяют объяснить тягу фюрера к политике, нацизму и нежелание заводить семью.

«У других высокопоставленных нацистов были жены, дети и даже внебрачные связи. Гитлер — единственный человек из всего нацистского руководства, у которого всего этого не было. Поэтому я думаю, что только при Гитлере нацистское движение могло прийти к власти», — сообщил историк Потсдамского университета, доктор Алекс Кей.

Ученый подчеркивает, что гипотеза помогает разъяснить несоответствие между личным образом жизни Адольфа Гитлера и его ролью политического лидера, который пропагандировал среди немцев идею о необходимости создавать большие семьи. «У Гитлера не было ни жены, ни наследников, однако он выстраивал образ человека, полностью посвятившего себя нации», — заметил Кей.

«Один на миллиард»: у фюрера был целый букет заболеваний и расстройств

Исследование ДНК позволяет предположить любовь Гитлера к политике, нацизму и жестокости Фото: Bundesarchiv / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 de

Исследователи из Орхусского университета (Дания) установили, что у Адольфа Гитлера имелся повышенный совокупный генетический риск развития таких заболеваний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизм, биполярное расстройство и шизофрения.

«Вероятность СДВГ у Гитлера была выше среднего. Также он входил в 1% людей, подверженных риску развития аутизма, биполярного расстройства и шизофрении — состояний, которые наследуются в семье», — комментируют ученые результаты тестов. Их слова публикует DM.

Шизофрения характеризуется расстройствами восприятия действительности, когнитивными нарушениями и трансформациями в эмоциональной сфере. Среди типичных симптомов заболевания можно выделить резкие и не имеющие под собой оснований перепады настроения, параноидальные тенденции, бредовые идеи, галлюцинации, безразличие к происходящему, проблемы с выстраиванием мыслительного процесса и принятием решений.

Также анализ крови диктатора показал, что у него, возможно, была генетическая склонность к антиобщественному поведению Фото: Josef Gierse / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

«Такая комбинация расстройств очень сложна. Гитлер — один на миллион, а может, и на миллиард. Я думаю, что мы вполне можем использовать термин „криминальная аутистическая психопатия“ (criminal autistic psychopathy — прим. URA.RU) для его описания», — отметил профессор психиатрии Тринити-колледжа в Дублине Майкл Фицджеральд.

Ученые также указали на тот факт, что троюродная сестра главы нацистской партии Алоизия Вейт в течение нескольких лет находилась на лечении в венской психиатрической клинике. В связи с проявлениями галлюцинаций и бреда ее нередко приковывали к кровати. Специалисты считают, что данная информация свидетельствует о возможном наличии наследственного фактора в риске развития психических расстройств у Гитлера. Однако провести прямую зависимость в этом случае будет неправильным, считает исследователь аутизма из Кембриджского университета Алекс Цомпанидис.

«Мы не можем знать, мы не можем ставить диагноз. Вероятно, это повлияло на когнитивные процессы, но я говорю это не столько исходя из генетики, сколько из его поведения», — сказал Цомпанидис.

Ученые полагают, что выход документального фильмы на экраны вызовет массу споров Фото: Bundesarchiv / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 de

Значительное число ученых отмечает, что люди, имеющие подобные диагнозы, в большинстве своем не склонны к агрессии и жестокости. Поэтому, по их мнению, стигматизация данных расстройств является необоснованной. «Поведение никогда не бывает на 100 процентов генетически обусловленным», — подчеркнул профессор психологии сэр Саймон Барон-Коэн.