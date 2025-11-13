Логотип РИА URA.RU
Le Monde: в Европе только Финляндия готова к войне с Россией

13 ноября 2025 в 19:22
Финляндия стала членом НАТО в 2023 году

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конфликт на Украине вступил в новую фазу, которая может привести к конфронтации между Россией и НАТО. Обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн указал, что угроза столкновения становится все более реальной, а из всех стран Европы к открытому конфликту готова только Финляндия. 

«Готовы ли мы? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет. Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает», — написал Кауфманн.

Обозреватель отмечает, что ощущение угрозы неравномерно распределено по континенту: в некоторых странах, например в Таллине и Варшаве, оно гораздо острее, чем в южных государствах. При этом атмосфера изменилась во всех европейских столицах и военных штабах.

Начальник Генштаба Франции Фабьен Мандон заявил: «Французские военные должны быть готовы к столкновению через три-четыре года». Сильви Кауфманн подчеркивает, что, хотя в Европе наблюдается пробуждение осознания угрозы, логистика и промышленность не успевают адаптироваться к новым вызовам.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение неразумным и лишенным смысла. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой уточнял, что военные объекты в Финляндии будут законной целью Москвы в случае конфликта с НАТО. 

