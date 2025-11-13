«Яндекс» высказался о подслушивающих умных колонках

Позиция «Яндекса» стала ответом на предупреждение Роскачества о потенциальных рисках конфиденциальности Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

«Яндекс» опроверг возможность подслушивания разговоров пользователей умными колонками с Алисой. Официальный комментарий компании поступил после предостережения Роскачества не обсуждать секретную информацию рядом с такими устройствами.

«Алиса в „Яндекс Станциях“ не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с Алисой работают в спящем режиме и не отправляют речь в облако», — заявили в «Яндексе», передает РБК.

В компании пояснили, что обработка голоса начинается только после распознавания активационного слова «Алиса». До этого момента микрофоны не реагируют на человеческую речь и не ведут запись. Для полного отключения микрофонов предусмотрена кнопка Mute, которая физически обесточивает оборудование.

Позиция «Яндекса» стала ответом на предупреждение Роскачества о потенциальных рисках конфиденциальности. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко настаивает, что физическое отключение микрофонов остается единственным надежным способом защиты приватности. По его мнению, фоновая запись может использоваться для создания детального профиля пользователя.