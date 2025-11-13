Екатерина Шульман* попала в список экстремистов и террористов
13 ноября 2025 в 19:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, Росфинмониторинг включил Екатерину Шульман (признана иноагентом в РФ). Информация находится на сайте.
*Екатерина Шульман внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
