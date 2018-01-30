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Минфин США перепутал топ-менеджеров
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30 января 2018
29 января 2018
12:06  30 января 2018 3

В «кремлевском докладе» нашли ошибку. Минфин США перепутал топ-менеджеров

ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, россети, бударгин олег
Бударгин уже 4 месяца не является директором «Россетей»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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В санкционные списки Минфина США попал Олег Бударгин, в документе американского ведомства он упомянут как директор компании «Россети». Бударгин занимает в списке 102-е место — после директора Ростеха Сергея Чемезова и перед Борисом Ковальчуком, директором «ИнтерРАО».

Однако Бударгин не занимает этот пост уже несколько месяцев: крупнейшей государственной энергокомпанией руководит Павел Ливинский. Он был назначен на этот пост еще 11 сентября 2017 года, пришел на него с должности руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. В пресс-службе энергокомпании не сумели оперативно ответить на вопрос, каким образом включение «Россетей» в санкционный список повлияет на их дальнейшую работу.

Олег Бударгин сейчас работает в «Единой России», а также в некоммерческой сфере. Он член высшего совета партии и курирует проект «Достойный труд», кроме того, является вице-председателем Мирового энергетического совета — крупнейшей международной энергетической организации, которая представляет интересы более 3000 энергетических организаций из около 100 стран мира.

Напомним, Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад», в который вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов. Среди тех, чьи имена попали в «кремлевский список», руководство администрации президента РФ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты Вячеслав Володин, топ-менеджер «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников.

Юлия Литвиненко
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