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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
11:54  30 января 2018 4

Жители Зауралья пожаловались властям, что остались без святой воды

Крещенские купания. Курган, освещение воды, крещенские купания
В Варгашинском районе купель не освятилиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители села Мостовское Курганской области пожаловались главе Варгашинского района на священника, который не стал освящать купели в Крещение. Письмо (копия есть в распоряжении «URA.RU») подписало около 80 жителей села.

«19 января 2018 года в нашем селе не состоялся престольный праздник Крещение Господне из-за того, что священник Николай Меньщиков не захотел выполнить свои обязанности, — пишут зауральцы. — Мы видели в выпусках новостей, как радостно по всей стране купаются верующие, глава государства В. В. Путин и даже иностранные послы, а курганский митрополит Иосиф запрещает купания. Об этом мы прочитали в январском номере газеты «Православный Курган».

Жители села обратились с просьбой к главе района, чтобы он попросил губернатора Алексея Кокорина «указать митрополиту Иосифу на то, что некрасиво выдавать свое личное мнение о крещенских купаниях за общецерковное». Также зауральцы просят провести воспитательную беседу с сельским священником.

Как сообщало «URA.RU», митрополит Курганский и Белозерский Иосиф назвал крещенские купания «светским развлечением» и не рекомендовал священникам выступать инициаторами таких мероприятий. Вместе с тем митрополит отмечал, что «в случае, если местные органы готовы взять на себя заботу по организации и проведению данного народного обычая, приходы епархии могут оказать в этом необходимую помощь».

Татьяна Жаткина
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