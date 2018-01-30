13:45 30 января 2018 6

«URA.RU» поможет родителям: публикуем видеоинструкцию, как заполнять заявление на «госуслугах» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На портале госуслуг в этом году будут заблокирована возможность сохранять черновики заполненных форм при подаче заявления для записи ребенка в первый класс. Об этом «URA.RU» сообщил главный специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игорь Рагулин.

«У нас на всех электронных услугах есть автосохранение, чтобы люди не теряли информацию, которую заполняют. Для этой услуги (записи в школу — прим. ред.) этого не будет: если человек завел информацию и вышел, у него все обнуляется, — пояснил представитель „Ростелекома“. — Мало того, мы специально очистим всю информацию по черновикам, которые есть».

По словам специалиста «Ростелекома», сама услуга записи ребенка в первый класс с сегодняшнего дня также будут заблокирована до 1 февраля, когда начнется запись. «В последние дни у нас была доступна обновленная версия услуги, чтобы народ ее попробовал, чтобы выявились все ошибки. Мы все их учли, устранили. Но сейчас мы ее отключаем: до ноля часов первого февраля этой услуги вообще не будет, она просто будет заблокирована».

Точное время, когда именно услуга будет заблокирована, Рагулин назвать затруднился, поясняя, что системщикам дано задание отключить ее не позднее чем за сутки до начала записи в школы. «Может быть, она проработает еще до вечера, а может быть, ее прямо сейчас отключают», — заявил связист.

Для того, чтобы те родители, которые не успели потренироваться заполнять поля в заявлении на запись в школу, все-таки знали, как это делается, «Ростелеком» разработал видеоинструкцию. С разрешения ПАО «Ростелеком» мы публикуем ее на нашем канале в YouTube (см. ВИДЕО).

В ночь на 1 февраля происходит запись детей в первый класс. В прошлые годы в Екатеринбурге в эту ночь возле элитных школ образовывались огромные очереди, родители сутками дежурили, чтобы записать ребенка в первый класс, случались конфликты и драки. С 2013 года действует электронная регистрация через сайт госуслуг, однако из года в год он «зависает» в первые же минуты после полуночи из-за вала обращений.

Всего, по данным департамента образования, в 2018 году в Екатеринбурге за парты сядут около 20 тысяч первоклассников, столько же мест в первых классах приготовлено в школах города. Срок подачи заявлений — с 1 февраля.

В набор документов входят личное заявление, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о получении места в первоочередном порядке (дети, родители которых служат в полиции, прокуратуре, ГУФСИН или МЧС). С 15 января в городском департаменте управления начнет работать горячая линия по приему детей в первые классы, ее номер +7 (343) 371-55-73.