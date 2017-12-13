15:03 13 декабря 2017 1

Под контролем прокуратуры 26 материалов проверок по нарушениям записи детей в школы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В столице Урала расследуются уголовные дела, возбужденные по факту нарушений при записи детей в первый класс — об этом журналистам сообщил прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. «В этом году нам пришлось вмешаться в процесс разрешения конфликтных ситуаций в школах и мы были вынуждены приступить к прокурорской проверке», — сообщила она. Надзорное ведомство намерено довести уголовные дела до логического конца, то есть до суда.

Один приговор уже вынесен — по ст. 327 Уголовного кодекса РФ об изготовлении подложных документов. «Родитель приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей», — сообщил прокурор. При этом он отметил, что суд учел смягчающие обстоятельства (санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет).

Восемь уголовных дел до суда пока не дошли — они все еще расследуются. Из них два возбуждены по статье 327 УК РФ (изготовление подложных документов, фигуранты не установлены), еще два — по части 3 этой же статьи (использование подложных документов, в качестве фигурантов дел проходят родители первоклассников), и еще четыре уголовных дела — по статье 322.2 (по фактам фиктивной регистрации в так называемых «резиновых квартирах», фигуранты — владельцы квартир). Эта статья предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Кроме того, еще 26 материалов находятся в стадии проверки.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказала, чем чревато стремление хитростью пристроить чадо в элитную школу Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

По словам прокурора, в расследовании этих дел правоохранителям очень помогает опыт, наработанный при борьбе с незаконной миграцией. «Тот вынужденный опыт прокуратуры, когда родители нарушали закон, чтобы ребенок был зачислен в желаемую школу, показывает, что проблема есть и надо бороться с нарушениями закона, — говорит Кузнецова. — По поводу нового зачисления детей в первые классы я направлю поручения во все территориальные прокуратуры для привлечения УФМС, чтобы они уже на стадии подачи выявляли подложные документы».

При этом руководитель надзорного ведомства пояснила, что у прокуратуры нет задачи покарать всех родителей, которые шли на нарушения закона при записи в первый класс. Однако такая незаконная запись ущемляет права других родителей, чьи дети по прописке должны были попасть в ту же школу. В итоге, по словам Кузнецовой, прокуроры старались совместно с управлением образования находить выход из ситуации в каждом конкретном случае.

«Мы продолжим практику выявления граждан с фиктивной регистрацией детей, — обещает прокурор Екатеринбурга. — Опыт нашей работы в 2017 году и более сконцентрированная деятельность в 2018 году должны предупредить родителей о недопустимости нарушения закона».

В ночь на 1 февраля происходит запись детей в первый класс. В прошлые годы в Екатеринбурге в эту ночь возле элитных школ образовывались огромные очереди, родители сутками дежурили, чтобы записать ребенка в первый класс, случались конфликты и драки. С 2013 года действует электронная регистрация через сайт госуслуг, однако из года в год он «зависает» в первые же минуты после полуночи из-за вала обращений.

Кроме того, электронная регистрация лишь определяет номер очереди, но не избавляет от необходимости подачи в школу бумажных документов. В итоге все равно родители продолжают дежурить возле школ в ночь на 1 февраля, а к 6-7 часам утра возле них образуются огромные очереди. Такая ситуация сложилась после изменений в закон об образовании в 2011 году, согласно которым место в 1 классе можно получить только по прописке После этого родители, желающие устроить своих чад в определенную школу, стали покупать для них временную регистрацию.