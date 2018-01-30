В Кургане из-за очередной аварии на водопроводе затопило несколько улиц в центре города. По предварительным данным, вода вытекает из-под асфальта на перекрестке улиц Кирова и Горького, оттуда растекается по окрестностям. Подробности в АО «Водный союз» пока не сообщают, специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото затопленных улиц курганцы размещают в соцсетях. Особенно высоко поднялась вода на улице К. Маркса, здесь колеса у автомобилей скрываются наполовину. «Последствия — минимум примерзшие тормоза, а то и замена всех колодок», — комментирует Иван Караку в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ждите отключения воды», — предупреждают горожане.
Накануне коммунальщики устраняли аварию на центральной площади Кургана, движение здесь по-прежнему ограничено. Аварийные ситуации в Кургане возникают практически каждый день, АО «Водный союз» не хватает собственных средств, чтобы остановить износ коммуникаций. Администрация города Кургана вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей направила «Водному союзу» лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о том, что компании необходимо 150 млн рублей, чтобы поддержать аварийные сети. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%.