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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
14:38  30 января 2018 0

В Кургане из-за аварии затопило несколько улиц в центре города. ФОТО, ВИДЕО

Владельцы автомобилей вынуждены ехать по водеФото: Рамиз Арделян из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В Кургане из-за очередной аварии на водопроводе затопило несколько улиц в центре города. По предварительным данным, вода вытекает из-под асфальта на перекрестке улиц Кирова и Горького, оттуда растекается по окрестностям. Подробности в АО «Водный союз» пока не сообщают, специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото затопленных улиц курганцы размещают в соцсетях. Особенно высоко поднялась вода на улице К. Маркса, здесь колеса у автомобилей скрываются наполовину. «Последствия — минимум примерзшие тормоза, а то и замена всех колодок», — комментирует Иван Караку в сообществе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ждите отключения воды», — предупреждают горожане.

Улица Горького тоже оказалась затопленной
Фото из сообщества «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Накануне коммунальщики устраняли аварию на центральной площади Кургана, движение здесь по-прежнему ограничено. Аварийные ситуации в Кургане возникают практически каждый день, АО «Водный союз» не хватает собственных средств, чтобы остановить износ коммуникаций. Администрация города Кургана вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей направила «Водному союзу» лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о том, что компании необходимо 150 млн рублей, чтобы поддержать аварийные сети. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%.

Татьяна Жаткина
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