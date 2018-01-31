20:47 31 января 2018 1

Гендиректор Фонда поколений Анатолий Киселев вынужден передавать активы департаменту госимущества ХМАО Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Все активы Фонда поколений ХМАО переданы в окружной департамент государственного имущества. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в обеих структурах.

Сам процесс передачи имущества пока что не завершен, сейчас сотрудники Фонда поколений (ФП) занимаются оформлением всех документов. В ближайший месяц эта работа будет закончена, и тогда властями округа будет рассматриваться следующий этап — полная ликвидация ФП. «После того, как передадим имущество, последуют какие-то решения, а может и не последуют», — рассказал директор фонда Анатолий Киселев.

По словам директора департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолия Уткина, активы ФП будут проданы, но реализация имущества пока не началась. «Буквально сегодня-завтра будут внесены необходимые изменения в Росреестр для снятия обременений. Будут реализованы активы, находящиеся за пределами ХМАО и не отвечающие целям и задачам фонда. В основном речь идет о недвижимости, в том числе коммерческой — центр „Гостиный двор“, например. Он пока что на продажу не выставлен», — сообщил Уткин. Он также отметил, что завод МДФ (Кондинский район) продавать пока что не планируется. Под вопросом приватизация домостроительного завода (Ханты-Мансийск), а гостиницу «На 7 холмах» (Ханты-Мансийск) будет использовать АО «ЮграМегаСпорт».

Решение о ликвидации Фонда поколений было принято в августе 2017 года. Тогда же появилась информация о реализации всех активов ФП — на тот момент их стоимость составляла 3,7 млрд рублей.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в середине 1990-х в Югре правительством губернатора Александра Филипенко был создан Фонд поколений, который управлял активами регионального правительства по всей России. Это пиар-проект предполагал, что родившиеся после 2000 года в ХМАО дети смогут получать определенный капитал в момент своего 18-летия (по разным оценкам, эта сумма могла составлять от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов).

В 2017 году, перед первыми выплатами фонда, оказалось, что инициатива противоречит федеральному законодательству. Более того, некоторые активы ФП были признаны банкротами, а часть имущества продана. Для снижения социального напряжения в регионе власти ХМАО приняли решение организовать единовременную выплату по пять тысяч рублей каждому жителю Югры, родившемуся после 1 января 1993 года. По оценке властей, это затронет треть населения региона. По предварительным данным, за выплатой обратились уже порядка 150 тыс. человек.