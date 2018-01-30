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31 января 2018
30 января 2018
19:51  30 января 2018 1

В пригороде Екатеринбурга появится символ ВДНХ. Это желание олигарха из «кремлевского списка»

Скульптура будет значительно меньше оригиналаФото: пресс-службы Музея военной техники УГМК

Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме начал работу над сооружением копии монумента Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», установленного около московской ВДНХ и являющегося одним из символов выставки. Верхнепышминская скульптура будет в 2,5 раза меньше оригинала — девять метров в высоту. Кроме того, для нее планируется создать десятиметровый постамент, и общий размер композиции будет сопоставим с семиэтажным домом.

«Это желание нашего высшего руководства. Но вообще, это один из хорошо узнаваемых символов советской эпохи, который символизирует бесстрашие и движение вперед, к прогрессу», — пояснил «URA.RU» идею установки монумента директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.

Над созданием копии работает уральский скульптор Александр Кокотеев, сообщает пресс-служба музея. Для изготовления глиняного макета был арендован цех на екатеринбургском Уралхиммаше. В настоящее время эта часть работ уже завершена, предстоит следующий этап — отливка в металле. Как обещают в музее, открытие монумента запланировано на осень 2018 года.

Музей — личный проект бизнесмена Андрея Козицына, популяризирующего среди земляков достижения отечественной промышленности. Сегодня он вместе с коллегами-акционерами Уральской горно-металлургической компании попал в так называемый «кремлевский список» США, в который включены чиновники и бизнесмены, влияющие на жизнь в России. Представительство президента на Урале уже назвало его списком героев.

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Фото: пресс-службы Музея военной техники УГМК

Игорь Чукреев
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