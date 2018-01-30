Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме начал работу над сооружением копии монумента Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», установленного около московской ВДНХ и являющегося одним из символов выставки. Верхнепышминская скульптура будет в 2,5 раза меньше оригинала — девять метров в высоту. Кроме того, для нее планируется создать десятиметровый постамент, и общий размер композиции будет сопоставим с семиэтажным домом.
«Это желание нашего высшего руководства. Но вообще, это один из хорошо узнаваемых символов советской эпохи, который символизирует бесстрашие и движение вперед, к прогрессу», — пояснил «URA.RU» идею установки монумента директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.
Над созданием копии работает уральский скульптор Александр Кокотеев, сообщает пресс-служба музея. Для изготовления глиняного макета был арендован цех на екатеринбургском Уралхиммаше. В настоящее время эта часть работ уже завершена, предстоит следующий этап — отливка в металле. Как обещают в музее, открытие монумента запланировано на осень 2018 года.
Музей — личный проект бизнесмена Андрея Козицына, популяризирующего среди земляков достижения отечественной промышленности. Сегодня он вместе с коллегами-акционерами Уральской горно-металлургической компании попал в так называемый «кремлевский список» США, в который включены чиновники и бизнесмены, влияющие на жизнь в России. Представительство президента на Урале уже назвало его списком героев.