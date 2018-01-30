11:26 30 января 2018 21

Из-за противостояния США с Россией под удар попали крупнейшие уральские компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сети оказалась копия так называемого «кремлевского доклада» — списка влиятельных российских политиков и бизнесменов, подготовленного администрацией США. В перечне несколько фамилий уральских олигархов и деятелей власти.

В доклад вошли имена тех, кто, как считают в США, очень близок к руководству РФ и может повлиять на решения властей страны. Среди персон, за которыми следят американские власти, глава «РМК» Игорь Алтушкин, гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, член совета директоров УГМК Андрей Бокарев, бывший губернатор тогда еще Пермской области Юрий Трутнев, полпред по УрФО Игорь Холманских, полпред президента по ПФО Михаил Бабич, председатель совета директоров Трубная Металлургическая компания Дмитрий Пумпянский.

Также в перечне экс-сенатор ЯНАО и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, председатель совета директоров ПАО « Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества с 2014 года, уроженец Челябинска Владимир Кожин, основатель и президент УГМК Искандар Махмудов, гендиректор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Среди бизнесменов с активами на Урале в «кремлевском докладе» также упоминаются президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, член совета директоров Объединённой компании «Русал», президент En+ Group Олег Дерипаска.

Список опубликован в рамках законопроекта «О противостоянии противникам Америки посредством санкций». Попадание в них не означает мгновенного принятия санкций против лиц в нем. Однако к людям из «кремлевского доклада» будет повышенное внимание властей США, что чревато проблемами при открытии счетов и заключении сделок, указывают «Ведомости». Помимо уральцев в перечне многие влиятельные политики и олигархи федерального уровня.