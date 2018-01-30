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31 января 2018
30 января 2018
22:53  30 января 2018 0

В Москве под тяжестью снега обрушились строительные леса в переходе метро. ВИДЕО

Предновогодняя Москва, вечерний город, метро, 2018, новый год, иллюминация, чистые пруды
ЧП произошло возле подземки в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве в переходе возле станции метро обрушились строительные леса. Одной из причин СМИ называют снег, скопившийся на конструкции.

ЧП произошло около станции «Улица 1905 года» и попало в камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, пострадали четыре человека, уточняет RT. У всех, к счастью, нетяжелые травмы, сейчас их осматривают врачи.

Площадь обрушения составила 16 квадратных метров. На данный момент переход закрыт, на месте работают спасатели. По данным СМИ, причиной обрушения мог стать тяжелый мокрый снег, скопившийся на крыше конструкции.

Видео: телеграм-канал Mash

Сергей Снегирев
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