В Москве под тяжестью снега обрушились строительные леса в переходе метро. ВИДЕО

22:53 30 января 2018 0

ЧП произошло возле подземки в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве в переходе возле станции метро обрушились строительные леса. Одной из причин СМИ называют снег, скопившийся на конструкции.

ЧП произошло около станции «Улица 1905 года» и попало в камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, пострадали четыре человека, уточняет RT. У всех, к счастью, нетяжелые травмы, сейчас их осматривают врачи.

Площадь обрушения составила 16 квадратных метров. На данный момент переход закрыт, на месте работают спасатели. По данным СМИ, причиной обрушения мог стать тяжелый мокрый снег, скопившийся на крыше конструкции.

Видео: телеграм-канал Mash