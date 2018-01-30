23:34 30 января 2018 0

По действующим нормам нереализованные излишки хлеба продавец возвращает поставщику Фото: Илья Московец © URA.RU

Законопроект о запрете возврата скоропортящихся товаров поставщикам из торговых сетей ударит прежде всего по карманам населения. К такому выводу пришли в Минэкономразвития РФ, изучив законопроект, подготовленный инициативной группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Как сообщает «Московский комсомолец», эффект от законопроекта в МЭР оценивают скорее как отрицательный — либо не изменится ничего, либо, что наиболее вероятно, ситуация ухудшится: ассортимент сократится, а цены напротив, вырастут.

Впрочем, в Минсельхозе РФ и в Торгово-промышленной палате опасений МЭР не разделяют: торговым сетям, чтобы не оказываться в убытке, проще будет распродавать продукцию, для чего они будут вынуждены поддерживать розничную цену на приемлемом для покупателей уровне.

Напомним, законопроект, запрещающий торговым сетям продавать закупленные сверх меры хлебобулочные изделия обратно хлебозаводам, внесла в Госдуму вице-спикер парламента Ирина Яровая. В соответствии с инициативой, торговым сетям планируется запретить сдавать обратно производителю нереализованные хлебо-булочные изделия — предполагается, что это существенно снизит убыточность пекарен и хлебозаводов. Согласно информации авторов законопроекта, совокупные потери от возврата нераспроданного хлеба в 2017 году составили порядка 60 млрд рублей.