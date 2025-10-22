В Польше поставили на место главу МИД после угроз Путину: подробности конфликта

Сикорский вспомнил о МУС только тогда, когда ему это выгодно Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA / TASS

Мировое сообщество резко отреагировало на угрозу главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес президента России Владимира Путина. Польский министр «не смог пообещать свободный пролет российского главы над территорией Варшавы», сославшись на выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина.

В ответ на это депутат парламента в Польше Славомир Ментцен отметил двуличность Польши, которая вспоминает о своих международных обязательствах только тогда, когда ей это выгодно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высмеял Сикорского за эти безосновательные заявления. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Польша уже готова идти на осознанные теракты против российской стороны. Подробнее о реакции разных стран на громкие высказывания главы польского МИД — в материале URA.RU.

Реакция Польши

Депутат

Польский депутат обличил двуличие Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский избирательно относится к реализации решений МУС. Об этом заявил депутат польского парламента Славомир Ментцен. По его словам, министр угрожает арестом президенту России Владимиру Путину, но игнорирует аналогичные предписания в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

«Почему Польша в одном случае полностью игнорирует МУС, а в другом хочет прислушиваться к МУС, даже рискуя ответными действиями со стороны России?» — задался вопросом парламентарий, опубликовав соответствующий пост в соцсети X.

Депутат напомнил, что МУС ранее выдал ордер на арест Беньямина Нетаньяху, однако польские власти не только проигнорировали это решение, но и направили премьеру Израиля официальное приглашение на церемонию, посвященную годовщине освобождения концлагеря Освенцим. При этом, отметил Ментцен, Варшава пообещала Нетаньяху полную безопасность во время пребывания в Польше.

СМИ

Заявление министра иностранных дел Польши является безответственным. Так слова Сикорского о Путине охарактеризовал главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

«Ничто не указывает на то, что Путин полетит над Польшей, поэтому этот вопрос просто несерьезен. Так почему же наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет достичь этой глупостью? Помимо того, что он этим шагом делает Польшу самой авантюристской страной Европы», — заявил Лисицкий в эфире YouTube-канала издания Do Rzeczy.

Журналист отметил, что подобные заявления могут быть связаны с попыткой Сикорского набрать политические очки и подчеркнуть собственную значимость. По мнению Лисицкого, глава МИД Польши регулярно использует резкую риторику в международных вопросах, чтобы продемонстрировать свою жесткость и принципиальность, и при этом постоянно проигрывает. «Здесь нет никакой выгоды, кроме той, которая характерна для дипломатии Сикорского, постоянно поигрывающего мускулами в попытке показать свою важность и очень серьезную позицию», — сказал журналист.

Реакция Венгрии

Сийярто высмеял Сикорского за его высказывание о Путине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто публично высмеял главу МИД Польши Радослава Сикорского за его обещание задержать самолет с президентом России на борту по указу МУС. Сийярто напомнил о том, что по приказу Польши этот суд отказался выдать преступника, подорвавшего «Северные потоки».

«Имеет ли в виду Сикорский независимый суд, который по приказу [премьер-министра Польши] Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод „Северный поток-2“?» — написал Петер Сийярто в X. Ранее Польша отказалась выдать Германии украинского диверсанта Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве «Северных потоков», поскольку это «противоречит ее интересам».

Реакция России

Лавров





Лавров заявил, что высказывания Сикорского весьма показательны

Польша готова совершать террористические акты в отношении российских деятелей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, глава МИД Польши Радослав Сикорский открыто угрожал безопасности самолета президента России Владимира Путина в польском воздушном пространстве.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, обеспечена не будет», — сказал Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Глава МИД России добавил, что Варшава уже оправдывает через судебные процессы террористические действия — речь идет о недавнем решении польского суда, в котором был оправдан теракт против газопроводов «Северный поток». По словам Лаврова, теперь польский министр иностранных дел прямо заявляет, что если МУС потребует, то польские власти готовы препятствовать свободному движению самолета российского президента. Лавров назвал такие заявления «весьма показательными».

В Госдуме

Высказывания Сикорского в адрес Путина являются «безответственными и провокационными». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.ru».

«Подобными заявлениями глава МИД Польши ставит под угрозу само существование таких государств, как Украина и Польша. Так как малейшая провокация в отношении нашего президента либо попытка этой провокации повлечет за собой молниеносную реакцию», — объяснил депутат. Он подчеркнул, что подобные заявления демонстрируют истинные намерения Евросоюза, который стремится к войне, а не к миру.

Угроза Сикорского Путину

Сикорский выступил с угрозой Путину

Ранее, 21 октября, Радослав Сикорский публично заявил, что Варшава может принудительно посадить самолет президента Путина в случае его появления в воздушном пространстве страны. Об этом дипломат сообщил в интервью радиостанции Radio Rodzina, выдержки из которого приводит агентство Reuters. По словам министра, Польша «обязана выполнить ордер МУС на арест российского лидера, если тот окажется на территории государства».

«Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет», — заявил министр иностранных дел Польши. Он напомнил, что Польша, как государство-участник Римского статута, несет юридическую ответственность за исполнение требований МУС.

Он отметил, что российский самолет может пролететь над Польшей, когда Путин отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапешт (Венгрия). При этом официальной информации о времени и месте проведения саммита нет.

Официальная позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал саму постановку вопроса о выдаче ордера на арест как возмутительную и неприемлемую. Он подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

