В Екатеринбурге без тепла и горячей воды остались жители 24 домов. ФОТО

Когда авария будет ликвидирована, коммунальщики сказать не могут
В ночь на 31 января серьезная коммунальная авария произошла в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. В результате прорыва трубы горячего водоснабжения без отопления 24 дома.
Как сообщают «Ночные новости», авария произошла около полуночи на улице Орденоносцев. В настоящее время на месте ЧП в районе дома №4 работают дежурные бригады коммунальных служб. Сами ремонтники пока затрудняются ответить, когда будет устранена авария и тепло вернется в дома.
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Отметим, 29 января из-за аварии на магистрали без тепла осталась часть жилых домов в границах улиц Шевченко, Луначрского, Короленко и Шарташской. Чтобы восстановить нормальную работу теплосетей, ремонтные бригады работали в течение всей ночи.