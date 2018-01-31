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31 января 2018
30 января 2018
05:12  31 января 2018 0

Актер из «Бригады» назвал сериал преступлением перед Россией

Пресс-конференция фестиваля
По мнению Майкова, культовый сериал принес вред российскому обществуФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал принес вред российскому обществу.

«С выхода „Бригады“ в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал „Бригада“ принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. „Бригада“ — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — рассказал актер в интервью «Вечерней Москве».

По словам Майкова, вред сериала заключался в том, что многие молодые люди вслед за их героями хотели стать такими же крутыми бандитами. Но, по мнению артиста, «нельзя спасти мир с помощью насилия и зла». Также он добавил, что «Бригада» вероятно, стала популярной из-за созданного образа Робина Гуда, которыми в сериале являлись обычные парни из народа, передает Life.

Отметим, кроме «Бригады» Павел Майков известен широкой публике своими ролями в фильмах, «Неслужебное задание», «Барин», «Двое», а также сериалах «Измены», «Солдаты», «Вы все меня бесите» и других.

«Бригада» — культовый российский сериал, рассказывающий о четырех друзей, которые прокладывают себе дорогу в криминальный мир и создают одну из самых влиятельных преступных группировок. Сюжет картины повествуют о периоде с 1989 по 2000 год.

Александр Черноскутов
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