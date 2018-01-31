Заместитель министра экономического развития Челябинской области Артем Новиков уходит в отставку. 31 января, среда, станет его последним рабочим днем. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в минэкономразвития региона.
Как стало известно «URA.RU», еще три недели назад на одном из совещаний вице-губернатор Руслан Гаттаров, курирующий министерство, предложил Новикову уволиться. Поводом для этого стали замечания к работе замминистра. До этого на нескольких совещаниях министр Сергей Смольников выражал недовольство тем, что Артем Новиков не исполнил ряд поручений.
«Были вопросы к экономическому блоку у губернатора Бориса Дубровского, — поясняет „URA.RU“ источник. — Нужна была какая-нибудь отставка. Замминистра для этого подходил». В минэкономразвития Новиков курировал вопросы инвестиционного развития. О том, кто займет освободившуюся ставку, пока не сообщается. Пост замминистра Артем Новиков занимает с марта 2014 года.
В самом министерстве ожидается еще одно назначение: заместитель министра Антон Бахаев скоро займет пост первого заместителя министра. Сейчас у Сергея Смольникова два первых заместителя: Наталья Лугачева и Ирина Акбашева. Бахаев займет третью, пока свободную ставку первого замминистра.
В нынешней структуре Антон Бахаев отвечает за внешнеэкономическую деятельность, а также за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Этим же он будет заниматься и тогда, когда станет первым заместителем. Кроме того, к его полномочиям добавится управление промышленности.