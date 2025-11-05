В Челябинске спустя десять лет закрылся «Центр ненормативной лирики»

Договор об аренде помещения не расторгнут (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске закрылся театр «Центр ненормативной лирики» (ЦНЛ), который проработал в городе более десяти лет. Информация о закрытии указана в официальной группе театра. Ситуацию прокомментировали в министерстве культуры региона.

«Проект ЦНЛ закрыт. Спасибо, что были с нами эти 10 лет», — говорится в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве культуры Челябинской области URA.RU сообщили, что ЦНЛ является одним из многих частных театров города и никаких совместных с ведомством проектов не было. «Они арендовали помещение малой сцены в Камерном театре по улице Цвиллинга. Договор об аренде на данный момент не расторгнут. Причина их закрытия неизвестна», — сообщили URA.RU в минкульте региона.

ЦНЛ — является частным проектом. У них не было постоянной труппы. Режиссер Борис Черев, открывая десять лет назад проект отмечал, что в Челябинске нужно ставить больше современных пьес, а не только классику. А герои должны говорить языком реальной жизни. Важна предельная эмоциональность, которая нужна для того, чтобы в театре было интересно.