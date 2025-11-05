Логотип РИА URA.RU
Челябинский СК опубликовал видео задержания экс-директора МУП «ПОВВ» Хабирова

05 ноября 2025 в 12:59
В доме Сергея Хабирова прошел обыск

Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео оперативных мероприятий, в рамках которых был задержан бывший гендиректор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров. На кадрах сотрудники ФСБ и СК заходят к нему в дом, объясняют суть обвинений и доставляют в следственный отдел.

Хабиров не оказал никакого сопротивления. Он спокойно выслушал следователя, собрался и отправился в следственный отдел. Все это время его сопровождали сотрудники ФСБ.

Хабирова обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его дело объединено с делом его сменщика на посту гендиректора МУП «ПОВВ» Александра Шишкова, обвиняемого в мошенничестве.

Предварительно, в июле 2024 года Хабиров по предварительному сговору с главным инженером МУП злоупотребили должностными полномочиями. Он заключил два контракта с ООО «Проекты и Решения» на выполнении работ по устранению аварий на объектах уличной сети Челябинска. Контракты были заключены по завышенной стоимости. Ущерб бюджету Челябинска только по этим двум контрактам превысили 116 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда силовики приходят за менеджерами МУП «ПОВВ». Предприятие нацелено на искоренение любых коррупционных проявлений в своей структуре и оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам.

