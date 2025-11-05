Челябинский СК опубликовал видео задержания экс-директора МУП «ПОВВ» Хабирова

В доме Сергея Хабирова прошел обыск Фото: пресс-служба СКР по Челябинской области

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео оперативных мероприятий, в рамках которых был задержан бывший гендиректор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров. На кадрах сотрудники ФСБ и СК заходят к нему в дом, объясняют суть обвинений и доставляют в следственный отдел.

Хабиров не оказал никакого сопротивления. Он спокойно выслушал следователя, собрался и отправился в следственный отдел. Все это время его сопровождали сотрудники ФСБ.

Хабирова обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Его дело объединено с делом его сменщика на посту гендиректора МУП «ПОВВ» Александра Шишкова, обвиняемого в мошенничестве.

Предварительно, в июле 2024 года Хабиров по предварительному сговору с главным инженером МУП злоупотребили должностными полномочиями. Он заключил два контракта с ООО «Проекты и Решения» на выполнении работ по устранению аварий на объектах уличной сети Челябинска. Контракты были заключены по завышенной стоимости. Ущерб бюджету Челябинска только по этим двум контрактам превысили 116 млн рублей.