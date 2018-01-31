У известного челябинского хоккеиста умерла жена

В семью одного из лидеров челябинского «Трактора» — нападающего Максима Якуцени — пришла беда. В возрасте 32 двух лет скончалась его жена Ирина. Трагическое известие опубликовано на официальном сайте хоккейного клуба.
Причиной гибели 32-летней женщины стало осложнение после воспаления легких. Менеджмент и игроки «Трактора» шокированы случившимся. «Руководство клуба, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров „Трактора“ Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги», — говорится в сообщении пресс-службы «Трактора».
Максим Якуценя — один из ключевых игроков «Трактора». Нападающий перебрался в Челябинск в начале двухтысячных годов. Здесь же познакомился с супругой, позже у пары родился сын.