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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:04  31 января 2018 4

У известного челябинского хоккеиста умерла жена

Челябинские болельщики выразили соболезнования хоккеистуФото: «Комсомольская правда»

В семью одного из лидеров челябинского «Трактора» — нападающего Максима Якуцени — пришла беда. В возрасте 32 двух лет скончалась его жена Ирина. Трагическое известие опубликовано на официальном сайте хоккейного клуба.

Причиной гибели 32-летней женщины стало осложнение после воспаления легких. Менеджмент и игроки «Трактора» шокированы случившимся. «Руководство клуба, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров „Трактора“ Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги», — говорится в сообщении пресс-службы «Трактора».

Максим Якуценя — один из ключевых игроков «Трактора». Нападающий перебрался в Челябинск в начале двухтысячных годов. Здесь же познакомился с супругой, позже у пары родился сын.

Сергей Макеев
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