В Кургане на месте устраненного коммунального ЧП снова авария

В Кургане после устранения крупной аварии на перекрестке улиц Кирова и М. Горького возник новый прорыв. Ограничение подачи воды будет продлено, сообщили агентству в пресс-службе АО «Водный союз».
В среду, 31 января, возникшая накануне авария была устранена к 13:00 — потребителям была подана вода, но после нового порыва водоснабжение вновь было ограничено на неопределенное время. Когда оно возобновится, потребителям будет сообщено дополнительно, уточняют в «Водном союзе». Как ранее сообщало «URA.RU», без воды остались больше десятка жилых домов, здание Курганского областного суда, столовая, детский сад, теплопункт, а также корпус госуниверситета по ул. Советская.
Аварийные ситуации в Кургане возникают практически каждый день, АО «Водный союз» не хватает собственных средств, чтобы остановить износ коммуникаций. Администрация города Кургана вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей направила «Водному союзу» лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о том, что компании необходимо 150 млн рублей, чтобы поддержать аварийные сети. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%.