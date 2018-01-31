13:58 31 января 2018 13

По мнению женщины, 13 тысяч рублей позволяют безбедно жить и менять унитазы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Каменска-Уральского во время прямого эфира на местном телеканале «РИМ ТВ» обрадовалась пенсии в 13 тысяч рублей. Заявление горожанка сделала во время дебатов местного общественника Андрея Тумашова и известного уральского журналиста Иннокентия Шеремета.

Спикеры обсуждали предстоящие президентские выборы на передаче «Острый вопрос». Во время эфира в студию позвонила женщина, которая эмоционально высказалась в поддержку нынешнего президента РФ Владимира Путина, который планирует переизбираться в марте 2018 года.

«Я езжу на транспорте общественном и вижу, как изменился наш город. Вижу, как изменились люди, как они стали хорошо одеваться. А как хорошо живут пенсионеры! В моем окружении они имеют пенсию в 13 000 рублей, сделали ремонт, поменяли двери, унитазы и т. д.», — заявила жительница Свердловской области.

Горожане в комментариях к видеоролику оптимизма звонившей не разделили. «Моя тетка бы удивилась… Хорошо жить на 13 000, если коммуналка — 5000 рублей… В Японии, например, пенсия — 1500 $, у них после это вторая жизнь, а у нас выживание», — отметили уральцы.