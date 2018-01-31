15:52 31 января 2018 2

Юристы не могут понять, куда дели деньги подчиненные главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности и причины блокировки банковского счета администрации Екатеринбурга, из-за которой у мэрии могут возникнуть проблемы с приемом и отправкой платежей некоторым контрагентам.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Управления ЦБ РФ по Свердловской области, их структура не обслуживает лицевой счет администрации города (хотя в реквизитах мэрии указан именно ЦБ РФ). Информированный источник агентства уточнил, что заблокирован счет департамента финансов администрации города в Екатеринбургском муниципальном банке (ЕМБ). По его словам, соответствующее решение принято судом, рассмотревшим иск группы граждан.

«URA.RU» уже писало о споре, в рамках которого был подан данный иск. Его авторами стали жители частных домов в Пионерском поселке в квадрате улиц Сахалинской—Раевского—Блюхера—Камчатской. Они считают, что находящиеся под их домами земельные участки незаконно изымаются муниципалитетом под проект многоэтажного строительства, право на реализацию которого получила строительная компания «Эфес».

«Счет департамента финансов действительно заблокирован, мы знаем, что это произошло по нашему иску, — пояснил агентству один из жильцов. — Еще перед Новым годом администрация вынесла постановление об изъятии земли под муниципальные нужды. Но денег нам не предоставила, хотя нас уже сняли с регистрационного учета. Мы пошли в суд и выиграли дело. Администрация пыталась решение оспорить, но ничего не получилось. Нам выдали исполнительные листы с предъявлением департаменту финансов Екатеринбурга. Мы через сайт госуслуг их зарегистрировали, денег на счете не оказалось. Таким образом счет администрации Екатеринбурга был заблокирован».

Администрацию Екатеринбурга оставили без денег через сайт госуслуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как рассказывают жители, сейчас вопрос с компенсацией за изъятые дома пытается решить строительная компания «Эфес»: «Строители буквально за два дня перевели на счета жителей 16 миллионов рублей. Но мы не берем эти деньги — ведь непонятно, кто потом компенсирует уплаченные нами налоги в размере 13%, мы не будем иметь право на налоговые вычеты. Кроме того, если изымает муниципалитет, то при чем тут строители?». По их словам, представители застройщика в настоящее время ведут активные переговоры с истцами, предлагая им отказаться от претензий к городским властям.

Свердловские юристы заявили «URA.RU», что в данном деле очень много странностей. В частности, директор юридической компании «КОНУС» Алексей Силиванов считает, что требования истцов должны быть удовлетворены за счет бюджетных средств. Но нет гарантий, что на счете департамента финансов находятся именно бюджетные средства. «Нужно разбираться, каким образом и почему было принято такое решение. В интересах администрации Екатеринбурга, чтобы ответы на эти вопросы нашлись как можно быстрее», — говорит юрист.

Управляющий партнер юридической фирмы «ЮРЛИГА» Иван Волков заявил агентству, что впервые в своей практике сталкивается с решением о блокировке муниципальных счетов. Его также удивляет, что на счете департамента финансов не было необходимой суммы для автоматического удовлетворения иска: «Страшновато что-то стало за муниципалитет, на счетах которого нет денег. Думаю, что эта история станет поводом для проверок со стороны прокуратуры и других компетентных структур. Нужно выяснить, единственный ли это счет департамента финансов, как ключевого подразделения мэрии, как и каким образом по нему проходят счета, как его блокировка скажется на деятельности города».

Еще один независимый юрист сомневается в чистоте намерений самих жителей: «В сложившейся ситуации они могут получить компенсацию дважды — с застройщика и с муниципалитета. Он не исключает, что по данному факту может быть начато разбирательство против самих истцов».

Ранее в пресс-службе администрации города «URA.RU» заявили: «Мы работаем в обычном режиме. У нас плановая ситуация. Ничего сверхъестественного нет». Получить оперативный комментарий у руководителей компании «Эфес» не удалось.