17:56 31 января 2018 0

Первыми проблемы заметили клиенты Сбербанка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С неожиданной проблемой столкнулись горожане, которые пытались оплатить счета в пользу Единого расчетного центра и департамента финансов Екатеринбурга. На счет первого поступают коммунальные платежи, на счет второго — родительская плата за содержание в детских дошкольных учреждениях. Первые проблемы возникли у горожан еще во вторник, 30 января, но и 31 января проблема не решилась. Более того, сейчас никто не может сказать, когда платежи снова будут «проходить».

«Деньги уже второй день подряд невозможно внести ни через систему Сбербанк Онлайн, ни через банкоматы, ни через кассиров. Везде выдает: отказ в приеме платежа», — рассказывают жители Екатеринбурга.

В одном из отделений Сбербанка пояснили, что знают о сбое, но «проблема не на их стороне, а на стороне ЕРЦ и департамента финансов администрации». Действительно, в адрес других компаний, оказывающих коммунальные услуги, деньги уходят. В пресс-службе Уральского Сбербанка рассказали также, что с 30 января фиксируется нестабильная работа сервиса ООО « ЕРЦ-Финансовая логистика» на стороне партнера, но это ООО работает над устранением технической проблемы.

На «горячей линии» ЕРЦ нам подтвердили, что сбой в приеме платежей есть, деньги не принимаются, и это продолжается уже два дня. «Но причины, что именно происходит, нам не назвали, сказали лишь, что есть технический сбой. И сколько понадобится на его устранение, тоже неизвестно», — говорит оператор. В администрации города не сумели оперативно ответить на вопрос, в чем причины сбоя в работе ЕРЦ и когда он будет устранен.

Что касается департамента финансов, то ситуацию немного прояснили в Сбербанке. По их данным, департамент финансов с 2018 года изменил один из своих банковских реквизитов. «Банк произвел все необходимые настройки своих систем и изменил данный параметр, в результате платежи за основные образовательные услуги (исключение могут составить хоровые и художественные школы) за 2018 год принимаются в штатном режиме. Если у плательщика возникли сложности с оплатой квитанций учебных заведений за 2017 год — нужно обратиться в свою образовательную организацию за актуальным документом», — говорят в банке.

Однако «URA.RU» стало известно, что на самом деле произошло со счетом департамента финансов Екатеринбурга. Счет был заблокирован после того, как несколько жителей Кировского района предъявили по решению суда исполнительные листы. Иск касался того, что мэрия изъяла частные жилые дома и земельные участки под так называемые муниципальные нужды. Земля потребовалась для прокладки коммуникаций в строящемся районе в квадрате улиц Сахалинской—Раевского—Блюхера—Камчатской. Но деньги жителям администрация не перечислила. Они пошли в суд, выиграли его, получили необходимые документы и предъявили их к исполнению. «Так как денег на счете администрации было недостаточно, счет был заблокирован», — рассказывают. По закону, все деньги, пришедшие на этот счет, должны отправляться жителям. Мэрия, однако, с этим не согласна.

Сейчас, насколько нам известно, строительная компания, которая возводит жилье в том районе, пытается решить вопрос, заплатив жителям за их имущество напрямую, но они не берут денег, опасаясь обмана. Речь идет о сумме в 16 млн рублей.