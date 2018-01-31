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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:05  31 января 2018 0

В мэрии Екатеринбурга не видят ничего страшного в массовом убийстве собак перед ЧМ-2018

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, собаки, бездомные животные, зима
Бездомных псов в Екатеринбурге обрекли на смертьФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В администрации Екатеринбурга не увидели возможного вреда для имиджа города в связи с массовым отловом собак перед чемпионатом мира по футболу.

«Мы каждый год проводим тендер на отлов животных. На имидж города это не повлияет. Репутационный урон был бы, если бы по городу бегали стаи собак и кусали туристов. Не надо тут что-то выискивать», — заявил «URA.RU» сотрудник пресс-службы мэрии Дмитрий Егоркин.

Ранее на 32-миллионный тендер на отлов собак в Екатеринбурге обратил внимание правозащитный портал Activatica, где подобные действия назвали «бесчеловечными». «Неужели нам хочется в очередной раз опозориться на весь мир, если международные зоозащитные организации поднимут волну протестов? Неужели не стыдно вспоминать, как в Сочи в 2014 году спортсмены подбирали и увозили за границу наших бродяжек?» — пишет сайт.

По итогам тендера на сайте госзакупок, ловить животных будет ЕМУП «Спецавтобаза». Ее новый директор, бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев, в беседе с «URA.RU» признался, что в городе обитают тысячи бродячих собак.

«Мы их отлавливаем, доставляем и сколько можем держим. Отпускать собак на улицы мы не можем: даже у стерилизованной собаки зубы никуда не исчезают. В новостях периодически появляются сообщения о нападениях свор на людей, вряд ли этого кто-то хочет. Мы стараемся гуманизировать процесс: ищем фонды, которые готовы принять псов, зовем людей — приходите и выберите себе четвероногого друга. Наша цель — не уничтожать собак, а излавливать их и предлагать обществу. Мы — лишь способ решения проблемы с бродячими животными. А ее причина — люди, которые выбрасывают щенков на улицы. Нашему обществу давно пора понять, что собака — это ответственность», — отметил в беседе с «URA.RU» Фамиев.

Данил Бардин
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