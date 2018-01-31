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31 января 2018
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Главные новости Югры
17:22  31 января 2018 0

Глава СКР Александр Бастрыкин прилетел в ХМАО

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин уже ведет личный прием югорчанФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прилетел в ХМАО, где провел встречу с родителями, чьи дети погибли в страшном ДТП под Ханты-Мансийском. Об этом 31 января «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в рабочей программе главного следователя страны не только встреча с родителями погибших в ДТП детей. «Сейчас Бастрыкин находится в Сургуте на встрече с родителями. Также он примет несколько других югорчан с резонансными уголовными делами», — говорит наш источник.

Председатель СКР анонсировал свой очередной визит в ХМАО еще в конце 2017 года. Но поездка была перенесена на неопределенный срок из-за плотного графика Александра Бастрыкина.

Игорь Волосин
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