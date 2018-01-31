Глава СКР Александр Бастрыкин прилетел в ХМАО

Александр Бастрыкин уже ведет личный прием югорчан
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прилетел в ХМАО, где провел встречу с родителями, чьи дети погибли в страшном ДТП под Ханты-Мансийском. Об этом 31 января «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, в рабочей программе главного следователя страны не только встреча с родителями погибших в ДТП детей. «Сейчас Бастрыкин находится в Сургуте на встрече с родителями. Также он примет несколько других югорчан с резонансными уголовными делами», — говорит наш источник.
Председатель СКР анонсировал свой очередной визит в ХМАО еще в конце 2017 года. Но поездка была перенесена на неопределенный срок из-за плотного графика Александра Бастрыкина.