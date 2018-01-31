18:34 31 января 2018 1

Нападавшие скрылись, бросив автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве в бизнес-центре «Святогор» на Летниковской улице произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестные выскочили из машины и обстреляли здание. Есть пострадавшие.

Раненого человека обнаружили в холле бизнес-центра, он истекал кровью. Телеграм-канал Mash передает, что пострадавший получил ранение в руку и живот. На месте ему оказали первую помощь, после чего госпитализировали.

Стрелявшие бросили автомобиль и сбежали, сообщает телеканал 360. По предварительной информации, их было двое. Пока точно неизвестно, по кому стреляли злоумышленники.

На месте происшествия работают экипажи следственно-оперативной группы и несколько машин скорой помощи, передает «Газета.ru».