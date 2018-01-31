Нападавшие скрылись, бросив автомобиль
В Москве в бизнес-центре «Святогор» на Летниковской улице произошла стрельба. По словам очевидцев, неизвестные выскочили из машины и обстреляли здание. Есть пострадавшие.
Раненого человека обнаружили в холле бизнес-центра, он истекал кровью. Телеграм-канал Mash передает, что пострадавший получил ранение в руку и живот. На месте ему оказали первую помощь, после чего госпитализировали.
Стрелявшие бросили автомобиль и сбежали, сообщает телеканал 360. По предварительной информации, их было двое. Пока точно неизвестно, по кому стреляли злоумышленники.
На месте происшествия работают экипажи следственно-оперативной группы и несколько машин скорой помощи, передает «Газета.ru».