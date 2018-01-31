Предприятия из «кремлевского списка» лишаются международных рейтингов

20:59 31 января 2018 2

Moody’s отозвало все рейтинги ПАО «Силовые машины» Фото со страницы ПАО «Силовые машины» в Facebook power.machines.company

Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги ПАО «Силовые машины», которое попало под антиамериканские санкции. Агентство заявило о «коммерческих причинах» своих действий.

На сайте Moody’s сообщается, что на момент отзыва прогноз по рейтингам был «негативный», пишет «Газета.ru». Был отозван корпоративный рейтинг на уровне «B2», а также рейтинг вероятности дефолта на уровне «B2-PD».

Напомним, что ПАО «Силовые машины» попало в «кремлевский доклад». Официальный представитель компании заявил, что санкционный список США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО), сообщал RT. Он назвал основания для включения в санкционный список надуманными.