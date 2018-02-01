00:07 01 февраля 2018 0

Денис Артамонов добился серьезных результатов Фото: Денис Артамонов, Instagram

Чиновник из аппарата полномочного представителя президента в УрФО Денис Артамонов поддержал тренд уральской элиты на похудение и сбросил половину от своего прежнего веса. Фотографией серьезного преображения он поделился в соцсети.

«Пять лет — половины нет», — написал Артамонов на своей странице в Instagram. Запись оценили его подписчики. «Говорю же, Денис, потрясающе», «Красавец-мужчина», «Я знаю, на кого мне надо равняться», — написали в комментариях. В разговоре с «URA.RU» Артамонов не захотел делиться секретом того, как ему удалось столь серьезно повлиять на собственный вес. Однако в ответах на комментарии в соцсети он сообщил, что избавление от стольких килограммов — повод для отдельного поста.

Похудев, Артамонов поддержал общеполитический тренд Урала. Так, к 2017 году заметно сбросил вес глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Изменения в силуэте главы администрации губернатора Владимира Тунгусова с 2013 года просто колоссальны. Однако не всем нравится мода на избавление от лишнего веса. По сведениям «URA.RU», в кабинетах некоторых областных чиновниках по-прежнему висят портреты Куйвашева до похудения. В разговоре с агентством они объясняли, что на них глава региона выглядит «здоровым».