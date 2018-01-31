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01 февраля 2018
31 января 2018
22:17  31 января 2018 1

Участник «Дома-2» вызвал на дуэль Батрутдинова. «Это моя женщина»

Роман Гриценко не теряет надежды завоевать сердце Ольги БузовойФото со страницы Романа Гриценко в Instagram romangritsenko13

Участник шоу «Дом-2» 22-летний Роман Гриценко публично вызвал Тимура Батрутдинова на бой за Ольгу Бузову. Гриценко предлагает провести 12 раундов кулачного боя.

В новом выпуске видеоблога «Дом-2» Гриценко заявил: «Я не верю в роман между ними. Считаю, что это пиар и не более того. Все-таки люди дружат 13 лет, а тут у них вдруг вспыхнула искра… Но мне неприятно, причем сильно… Батрутдинов, это моя женщина. Я вызываю тебя на бой, только ты и я. Двенадцать раундов, кулачный бой. Если ты мужчина, то примешь этот вызов».

Ольга Бузова проводила много времени в отпуске в Таиланде с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Поклонники сразу решили, что между ними завязался роман. «Мы — холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани», — приводит слова Батрутдинова Starhit.ru.

Опухшее лицо Бузовой после возвращения из отпуска ужаснуло пользователей Сети. Многочисленные подписчики подозревают, что Бузова перебрала с алкоголем.

Ольга Дудорова
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