{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
10:47  01 февраля 2018 2

Курганцы «выехали» в федеральные лидеры по экологии на новых автобусах

Передача низкопольных автобусов. Курган, площадь ленина, низкопольный автобус, кавз, администрация города кургана
Владельцы новеньких автобусов на газомоторном топливе вдвое меньше платят налоговФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По итогам 2017 года в Курганской области реализовали 15,5 млн кубометров метана в год — около 10% от общероссийских объемов продаж. Зауралье занимает по объемам реализации экологичного газомоторного топлива третье место после Краснодарского и Ставропольского края, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного департамента промышленности и транспорта.

По словам начальника отдела энергетики и энергосбережения Владимира Ковалева, в настоящее время на территории Курганской области действуют шесть автомобильных газонаполнительных станций, готовится к открытию еще одна. В Кургане и Шадринске уже 67% автопарка переведено на метан.

В 2018 году в Зауралье планируют закупить еще 48 новых автобусов КАВЗ и ПАЗ, работающих на метане, на это из федерального бюджета выделяется субсидия. Планируется, что общее количество единиц современного общественного транспорта в Курганской области вырастет до 530.

Открытие газовой заправки Газпрома при участии председателя совета директоров Виктора Зубкова. Курган, зубков виктор, кокорин алексей
На открытии одной из заправок в 2017 году побывал председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков (в центре)
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Организации и предприниматели, которые используют автобусы с газовым типом топлива, изготовленные после 1 января 2016 года, согласно областному закону платят вдвое меньше налогов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров