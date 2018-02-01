По итогам 2017 года в Курганской области реализовали 15,5 млн кубометров метана в год — около 10% от общероссийских объемов продаж. Зауралье занимает по объемам реализации экологичного газомоторного топлива третье место после Краснодарского и Ставропольского края, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного департамента промышленности и транспорта.
По словам начальника отдела энергетики и энергосбережения Владимира Ковалева, в настоящее время на территории Курганской области действуют шесть автомобильных газонаполнительных станций, готовится к открытию еще одна. В Кургане и Шадринске уже 67% автопарка переведено на метан.
В 2018 году в Зауралье планируют закупить еще 48 новых автобусов КАВЗ и ПАЗ, работающих на метане, на это из федерального бюджета выделяется субсидия. Планируется, что общее количество единиц современного общественного транспорта в Курганской области вырастет до 530.
Организации и предприниматели, которые используют автобусы с газовым типом топлива, изготовленные после 1 января 2016 года, согласно областному закону платят вдвое меньше налогов.