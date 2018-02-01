ФСБ ликвидировала боевика ИГ, готовившего теракт на выборах президента

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего теракт в день выборов президента России. По данным силовиков, убитый был выходцем из стран средней Азии и участником запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — цитирует заявление ведомства РИА «Новости». Отмечается, что на месте инцидента обнаружено самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для взрывных устройств.
Согласно данным ФСБ, боевик планировал использовать смертоносный арсенал 18 марта — в день проведения в России президентских выборов. Пока неясно, гражданином какой страны являлся террорист и при каких обстоятельствах он попал на территорию России.