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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:00  01 февраля 2018 3

ФСБ ликвидировала боевика ИГ, готовившего теракт на выборах президента

ФСБ, фсб, силовики, офицер, военные, оружие, нападение, терроризм
Спецназ ФСБ уничтожил смертника при задержанииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего теракт в день выборов президента России. По данным силовиков, убитый был выходцем из стран средней Азии и участником запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — цитирует заявление ведомства РИА «Новости». Отмечается, что на месте инцидента обнаружено самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для взрывных устройств.

Согласно данным ФСБ, боевик планировал использовать смертоносный арсенал 18 марта — в день проведения в России президентских выборов. Пока неясно, гражданином какой страны являлся террорист и при каких обстоятельствах он попал на территорию России.

Сергей Макеев
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