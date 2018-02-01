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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
13:43  01 февраля 2018 14

Тюменский депутат оценил затраты на возвращение улицам «царских» названий

Клипарт. город Екатеринбург, улица хохрякова
Улица Хохрякова может стать УспенскойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Предложение депутата гордумы Тюмени Игоря Ракши о возвращении улицам Хохрякова и Коммунистической дореволюционных названий «Успенская» и «Большая Монастырская» рассмотрят на заседании профильной комиссии в середине февраля. К этому времени должны быть собраны и проанализированы мнения тюменцев по поводу возвращения улицам исторических названий. Мнения и возражения принимаются до 8 февраля по адресу: Тюмень, улица Орджоникидзе, 24, кабинет 330, тел./факс 51-00-75, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.

Комиссия по ЖКХ. Тюменская городская дума. Тюмень, ракша игорь
Игорь Ракша считает, что поменять сегодня свидетельство о праве собственности довольно просто
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сам Игорь Ракша сообщил «URA.RU», что ему сложно предположить, какой резонанс у граждан вызовет его предложение. «В социальных сетях в ответ на мой призыв вернуть улицам исторические названия тюменцы в основном обсуждают два вопроса: «Вам, депутатам, делать нечего? Вам, депутатам, деньги девать некуда?» — процитировал он высказывания горожан.

Однако нагрузка на тюменцев, по его мнению, будет невелика. «Документы о собственности сегодня легко меняются через электронные сервисы. Таблички с названиями улиц не думаю, что стоят дорого, более того, они и так должны меняться через определенные периоды». Игорь Ракша уточнил, что процесс возвращения улицам исторических имен идет во многих городах России: в Белгороде, Тобольске и других. Там горожане поддерживают такие предложения общественников.

Как сложится ситуация в Тюмени, депутат пока не может предположить. Но формирование государства, считает народный избранник, начинается с «фундамента». «А фундамент — это наша история… Можно ли ходить по улице, зная, что она названа в честь революционера Хохрякова, известного тем, что сопровождал государя Николая II к месту казни? Считаю, что это неправильно», — подчеркнул Ракша.

Напомним, что в начале января Игорь Ракша обратился к главе администрации Тюмени Александру Моору с предложением вернуть улицам Хохрякова и Коммунистической исторические названия «Успенская» и «Большая Монастырская». В полном списке домов, которым должны быть возвращены исторические названия, составленным депутататом, еще 43 тюменское улицы. Например, центральной тюменской улице Республики Ракша предлагает ввернуть историческое название «Царская».

Наталья Двизова
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