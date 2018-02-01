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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
14:04  01 февраля 2018 10

«За Путина проголосовали бы даже немцы!» В Кургане открылся предвыборный штаб. ФОТО

Открытие штаба Владимира Путина. Курган, губин александр, штаб путина курган, выборы2018
Александр Губин стал доверенным лицом ПутинаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане официально открыли предвыборный штаб Путина, церемония сопровождалась неожиданными высказываниями политиков. Участники мероприятия нашли кандидата в президенты-2024, заявили, что готовы применить технологии, благодаря которым выиграл Трамп, и высказали уверенность, что за Путина проголосовали бы даже немцы.

Вел мероприятие директор центра имени Илизарова Александр Губин, который является доверенным лицом Путина. После краткой речи о том, как вдохновила его последняя встреча с президентом в Москве, он передал слово молодежи. Руководители молодежных движений рассказали о мероприятиях, с помощью которых планируют «молодежную энергию направить в созидательное русло». «Возьмете волонтером?» — тут же под всеобщий смех вызвался промышленник Сергей Муратов.

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Штаб разместился у Вечного огня. Организаторы говорят, что намерено не стали делать ярких вывесок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слово взял депутат Госдумы Александр Ильтяков, который с присущей ему радикальностью заявил, что Курганская область должна стремиться к стопроцентной явке на предстоящих выборах. «Путин — сильнейший мировой лидер», — заявил Ильтяков и пересказал историю, которую слышал от патриарха Кирилла на недавних рождественских чтениях в Москве. По словам патриарха, самым популярным политиком немцы считают Путина. «В Германии, если бы сейчас голосование прошло, проголосовали бы за Путина», — выразил уверенность Ильтяков.

Однако тут же депутат заявил, что успокаиваться не стоит и нужно всеобщими усилиями поднимать явку. «Как мы будем это делать?» — задал он вопрос присутствующим. Неожиданно отозвался художник Герман Травников, который рассказал, что на своей выставке «Под вечным небом» убеждает творческих людей, «среди которых много сомневающихся», не игнорировать выборы.

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«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина, поэтому лидер курганских справороссов Владимир Семенов (слева) не случайный гость Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собравшиеся не обошли вниманием и конкурентов действующего президента. «Я давно знаю Павла Грудинина, он прекрасный руководитель», — оценил кандидата от коммунистов депутат Госдумы Василий Шишкоедов, заметив, что руководитель сельхозпредприятия не годится на роль президента. «Вот Александр Данилович (Немиров — депутат областной думы, директор ЗАО „Картофель“) — великолепный руководитель, хозяйство у него достигло мирового уровня. Как он президентом может быть?» — спросил Шишкоедов. «Не надо ставить под сомнение Александра Даниловича! — заступился Ильтяков под смех зала. — Он может! Он сейчас не идет в президенты, а в следующий раз пойдет».

В финале мероприятия слово взял молодой предприниматель Максим Сладкоштиев, который рассказал, что занимается продвижением туристических маршрутов в Курганской области и ратует за ее популяризацию. «SEO-маркетинг — это то, что помогает сейчас политикам выигрывать выборы. Мы четко знаем, как выиграл Трамп, мы эту технологию можем применить в Курганской области», — заявил Сладкоштиев.

Татьяна Жаткина
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