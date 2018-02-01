В Кургане официально открыли предвыборный штаб Путина, церемония сопровождалась неожиданными высказываниями политиков. Участники мероприятия нашли кандидата в президенты-2024, заявили, что готовы применить технологии, благодаря которым выиграл Трамп, и высказали уверенность, что за Путина проголосовали бы даже немцы.
Вел мероприятие директор центра имени Илизарова Александр Губин, который является доверенным лицом Путина. После краткой речи о том, как вдохновила его последняя встреча с президентом в Москве, он передал слово молодежи. Руководители молодежных движений рассказали о мероприятиях, с помощью которых планируют «молодежную энергию направить в созидательное русло». «Возьмете волонтером?» — тут же под всеобщий смех вызвался промышленник Сергей Муратов.
Слово взял депутат Госдумы Александр Ильтяков, который с присущей ему радикальностью заявил, что Курганская область должна стремиться к стопроцентной явке на предстоящих выборах. «Путин — сильнейший мировой лидер», — заявил Ильтяков и пересказал историю, которую слышал от патриарха Кирилла на недавних рождественских чтениях в Москве. По словам патриарха, самым популярным политиком немцы считают Путина. «В Германии, если бы сейчас голосование прошло, проголосовали бы за Путина», — выразил уверенность Ильтяков.
Однако тут же депутат заявил, что успокаиваться не стоит и нужно всеобщими усилиями поднимать явку. «Как мы будем это делать?» — задал он вопрос присутствующим. Неожиданно отозвался художник Герман Травников, который рассказал, что на своей выставке «Под вечным небом» убеждает творческих людей, «среди которых много сомневающихся», не игнорировать выборы.
Собравшиеся не обошли вниманием и конкурентов действующего президента. «Я давно знаю Павла Грудинина, он прекрасный руководитель», — оценил кандидата от коммунистов депутат Госдумы Василий Шишкоедов, заметив, что руководитель сельхозпредприятия не годится на роль президента. «Вот Александр Данилович (Немиров — депутат областной думы, директор ЗАО „Картофель“) — великолепный руководитель, хозяйство у него достигло мирового уровня. Как он президентом может быть?» — спросил Шишкоедов. «Не надо ставить под сомнение Александра Даниловича! — заступился Ильтяков под смех зала. — Он может! Он сейчас не идет в президенты, а в следующий раз пойдет».
В финале мероприятия слово взял молодой предприниматель Максим Сладкоштиев, который рассказал, что занимается продвижением туристических маршрутов в Курганской области и ратует за ее популяризацию. «SEO-маркетинг — это то, что помогает сейчас политикам выигрывать выборы. Мы четко знаем, как выиграл Трамп, мы эту технологию можем применить в Курганской области», — заявил Сладкоштиев.