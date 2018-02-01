14:07 01 февраля 2018 9

Унижение ребенка происходило на глазах у всего класса Фото: Pixabay.com

В селе Глинском Свердловской области (в 100 км от Екатеринбурга) у школьницы отобрали грамоту и новогодний подарок за то, что ее мама не сдала взносы. О случившемся рассказали родители девочки. Самое страшное, что учитель унизил ребенка публично, на глазах у всего класса.

«По окончании четверти и в преддверии Нового года учительница дарила детям подарки в виде магнита и брелока, — написала Анастасия (мама пострадавшего ребенка) на своей странице в соцсетях. — Еще вручала грамоты за хорошее поведение и успехи в учебе. Подарив всем ученикам магниты с брелоками, она сказала: «А Оле… нет подарка, так как она не сдала на нужны класса 300 руб.» После раздала грамоты, напечатанные на оранжевом листе формата А4, и моей дочери тоже вручила. Начала говорить, что в школе бумаги не хватает. И обратилась к Оле: «Я распечатала на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту!»

Теперь Анастасии приходится ездить с дочерью к психологу Фото: о страница Анастасии в соцсетях

По словам мамы, дочь подумала, что это шутка, и убрала документ в портфель, но педагог заставил достать ее и вернуть. «Если у нас в школе такие жесткие правила, зачем вы вручаете, а потом отбираете грамоту у ребенка? — недоумевает родитель. — Для чего учитель так делает? Чтобы унизить ребенка при всем классе?» Ситуация, возможно, осталось бы незамеченной, но публикацией в соцсетях заинтересовались журналисты (в частности, местного издания «Режевская весть»).

Однако ни огласка, ни общественное мнение не сподвигло педагога и администрацию школы признать свою неправоту. «В школе все как было, так и осталось, — рассказала „URA.RU“ мама девочки Оли. — Они просто отписались объяснительными. Мне в управлении образования сказали, что объявлен выговор, но какой — непонятно. Перед моим ребенком до сих пор никто не извинился!» По словам Анастасии, ей теперь с дочкой приходится ездить в Реж к психологу: публичное унижение нанесло травму психике ребенка.

«Это вопиющий случай, — прокомментировал „URA.RU“ ситуацию уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. — У меня многие вещи в голове не укладываются!». По словам детского омбудсмена, он намерен тщательно изучить обстоятельства произошедшего и взять дело под свой контроль. Чтобы разобраться в ситуации, в Глинское сегодня выехал депутат Государственной Думы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

«URA.RU» попыталось получить комментарии второй стороны конфликта — педагога Веры Николаевны Клевакиной и директора школы Марины Николаевны Добрыниной. Однако в школе села Глинское никто не брал трубку.